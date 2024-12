TCHAD

Le Tchad pose les jalons d'un avenir universitaire prometteur avec l'Université du Lac

Alwihda Info | Par Peter Kum - 29 Décembre 2024

Le Tchad franchit une nouvelle étape dans le développement de son système éducatif. Le 28 décembre, le Ministre d'État, Tom Erdimi, a posé la première pierre de l'Université du Lac à Bol, marquant ainsi le début de la construction d'un établissement d'enseignement supérieur dédié à l'agrosylvopastoralisme et à l'halieutique. Ce projet ambitieux, porté par le Maréchal Idriss Déby Itno, témoigne de la volonté du gouvernement de doter chaque province d'une université et de former les compétences dont le pays a besoin.