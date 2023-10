Le Tchad poursuit sa lutte contre la PPR et la PPCB : campagne de vaccination en perspective

Lors de son discours d'ouverture, le Directeur Général délégué de l'OMSA, le Dr. Abakar Mahamat Nour Mallaye, a souligné que la DGSV, avec le soutien de partenaires techniques et financiers, avait reçu 11 000 000 doses de vaccin contre la PPR et 3 020 000 doses de vaccin contre la PPCB pour la campagne 2022-2023. Ils se sont fixés pour objectif d'atteindre un taux de couverture de 15 % pour la PPR et 20 % pour la PPCB. La campagne prévue pour 2023-2024 doublera ces chiffres, avec 20 000 000 de doses pour la PPR et 6 320 000 doses pour la PPCB.



L'objectif principal de cette réunion est d'évaluer la campagne de vaccination de l'édition 2022-2023 afin d'améliorer celle qui vient de débuter. Il s'agit également de discuter des aspects liés à la bonne planification des campagnes de vaccination contre la PPR et la PPCB avec les délégués et les chefs de secteur.



Le coordinateur de PRAPS 2, Yacoub Brahim Djouma, a souligné que la lutte contre ces deux maladies est confrontée à divers défis, notamment le respect des calendriers, le marquage des animaux, l'élargissement du nombre de bénéficiaires, la gestion responsable des ressources, et d'autres aspects. La prochaine campagne offre une opportunité pour faire appel aux éleveurs, aux autorités locales, ainsi qu'aux leaders religieux et d'opinion, afin de les impliquer davantage dans les campagnes de vaccination.



Dans son discours, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Pr. Abderahim Awat Atteib, a rappelé que le Tchad s'est engagé à éradiquer la Peste des Petits Ruminants (PPR) d'ici 2030 et à contrôler la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB). La vaccination de masse et le marquage des petits ruminants, ainsi que la vaccination des bovins, ont été identifiés comme des approches efficaces pour atteindre ces objectifs.



Les Plans Nationaux Stratégiques (PNS) joueront un rôle essentiel dans la lutte contre la PPR et la PPCB. Pour la campagne de vaccination de l'édition 2022-2023, 11 000 000 de doses de vaccins PPR et 3 020 000 de doses de vaccins PPCB ont été mises à disposition et réparties dans les 23 délégations provinciales de l'Élevage.



Les ressources humaines, financières et matérielles mises à disposition doivent être gérées de manière optimale et transparente pour garantir la qualité de la campagne de vaccination, en s'appuyant sur les enseignements tirés de la campagne précédente et en s'investissant personnellement pour son succès.