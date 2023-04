Le Tchad "prêt" à examiner la demande d'agrément d'un nouvel ambassadeur allemand

Le Tchad a demandé à l'Ambassadeur d'Allemagne, Son Excellence Monsieur JAN CHRISTIAN GORDON KRICKE, de quitter le territoire tchadien dans les 48 heures à compter du 07 avril 2023. Cette décision intuitu personae n'est pas liée à un malaise entre les deux pays, mais est uniquement due aux agissements regrettables de Monsieur Kricke qui ne sont pas compatibles avec la pratique diplomatique reconnue par la convention de Vienne.



Cependant, le Tchad tient à préserver les bonnes relations historiques qui lient la République Fédérale d'Allemagne et leur pays. Les autorités tchadiennes sont donc prêtes à examiner la demande d'agrément d'un nouvel ambassadeur allemand.



Le Ministère des Affaires Etrangères, des Tchadiens de l'Etranger et de la Coopération Internationale a présenté ses compliments à l'Ambassade d'Allemagne au Tchad et a saisi cette occasion pour renouveler les assurances de sa haute considération envers l'ambassade allemande.