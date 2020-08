Le Tchad réagit à la suspension par Israël de l’annexion de territoires palestiniens

Le chef de l'État Idriss Déby a réagi samedi à l'accord de normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis.



"Le Tchad salue l’accord de normalisation entre Israël et les Emirats sous l’égide des Etats Unis", a déclaré le président tchadien.



"Je me félicite de la suspension par Israël de l’annexion des territoires palestiniens occupés. Le dialogue doit toujours prévaloir pour garantir la paix et la stabilité dans le monde", a-t-il dit.



L'accord surprise, qualifié d'historique, a été annoncé jeudi par le président américain Donald Trump. Il doit être signé dans les prochaines semaines à Washington.