Le Tchad relance Youth Connekt avec le soutien du PNUD pour une jeunesse connectée et engagée

Le Ministre Aumi a souligné l'importance de ce programme, qui vise à connecter les jeunes et à les sensibiliser sur les enjeux liés aux réseaux sociaux. Il a exprimé sa volonté de voir le PNUD s'engager activement pour transformer les mentalités des jeunes face à ces plateformes, en luttant contre la violence en ligne et en redressant les détracteurs.





"Il est essentiel que nous trouvions des solutions concrètes pour changer les comportements sur les plateformes numériques," a déclaré Me Aumi.





Création d'Opportunités pour les Jeunes

Le Ministre a également insisté sur le fait que ces efforts pourraient contribuer à la création d'emplois pour les jeunes diplômés en quête d'opportunités. Cette approche vise à renforcer l'autonomisation des jeunes et à les préparer à relever les défis du monde numérique.





Réponse du PNUD

Kamil Kamaludeen a réagi positivement aux orientations du Ministre, affirmant que le moment était propice pour élargir les partenariats et relancer le projet. Les deux parties se sont accordées sur l'importance de sensibiliser les jeunes et de lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux.



Il a été convenu de planifier un programme global avec l'équipe du ministère, afin de mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs ambitieux. Cette collaboration promet d'apporter un nouveau souffle à Youth Connekt Tchad, en favorisant l'engagement des jeunes et en leur fournissant les outils nécessaires pour naviguer dans un environnement numérique complexe.



Avec cette initiative, le Tchad aspire à renforcer le rôle des jeunes dans la société tout en leur offrant des perspectives d'avenir dans un monde de plus en plus connecté.