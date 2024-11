Le Tchad renforce la protection de l'enfance grâce à une collaboration inédite

Face à l'urgence de protéger les enfants et de lutter contre les violences basées sur le genre (VBG), le Tchad a franchi une nouvelle étape. Hier, l'Institut des Technologies Innovantes pour le Développement (TECHNIDEV), en partenariat avec l'UNICEF, a organisé un atelier réunissant des leaders religieux, traditionnels et communautaires. L'objectif ? Renforcer leur engagement en faveur de la protection de l'enfance.





Dans son mot d’ouverture, Badolo Célestin, spécialiste du changement social et comportemental à l’UNICEF, a souligné l'importance de cet atelier :



« Cet atelier vise à mettre en place un cadre d’échange et de collaboration entre les différents leaders afin de mieux protéger les enfants et intensifier la lutte contre les VBG. »





Un partenariat stratégique pour un impact durable



Cette initiative inédite marque une collaboration renforcée entre les acteurs de la société civile, les organisations internationales et les leaders communautaires. En réunissant autour d'une même table des représentants du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, de l'Entente des Églises et Missions Évangéliques au Tchad, des curés de paroisses et des chefs traditionnels, cet atelier vise à :



Sensibiliser les communautés: En informant les leaders religieux et traditionnels sur les dangers des VBG et sur les moyens de les prévenir, l'atelier vise à susciter une prise de conscience au sein des communautés.

Mobiliser les acteurs influents: Les leaders religieux et traditionnels jouent un rôle clé dans la société tchadienne. En les impliquant activement, l'objectif est de multiplier les messages de prévention et de promouvoir des comportements respectueux des droits de l'enfant.

Créer un réseau de protection: L'atelier vise à établir un réseau de partenaires pour une action coordonnée et durable en faveur de la protection de l'enfance.

Des actions concrètes pour protéger les enfants



À l'issue de cet atelier, les participants sont appelés à :



Intégrer la protection de l'enfant dans leurs discours et leurs actions: Les leaders religieux et traditionnels doivent devenir des ambassadeurs de la protection de l'enfance au sein de leurs communautés.

Mettre en place des mécanismes de signalement des cas de VBG: Les participants doivent encourager les victimes à dénoncer les violences et à les orienter vers les services compétents.

Soutenir les initiatives de protection de l'enfance: Les leaders communautaires doivent encourager et soutenir les initiatives visant à améliorer la situation des enfants, notamment en matière d'éducation, de santé et de protection sociale.

Un espoir pour l'avenir



Cet atelier marque un tournant dans la lutte contre les VBG au Tchad. En impliquant les leaders communautaires, cette initiative vise à atteindre les populations les plus vulnérables et à créer un environnement plus sûr pour les enfants.