Le Tchad renforce la sécurité aéroportuaire et se prépare à l'audit de l'OACI

Une nouvelle étape a été franchie dans le renforcement de la sécurité aéroportuaire au Tchad. Ce samedi, lors d'une cérémonie officielle à l'Aéroport International Hassan Djamous, les autorités tchadiennes ont signé des protocoles d'accord visant à mieux coordonner les actions des différents acteurs opérant sur la plateforme aéroportuaire.





Un cadre réglementaire renforcé pour une meilleure sécurité



Ces accords, signés en présence de Madame Fatima Goukouni Wedeye, Ministre des Transports, de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, et de Monsieur Ali Ahmat Akhabache, Ministre de la Sécurité Publique et de l'Immigration, marquent un tournant dans la gestion de l'aéroport. Ils visent à :



Clarifier les rôles et responsabilités de chaque acteur (ADAC, Police, Gendarmerie, Douanes) ;

de chaque acteur (ADAC, Police, Gendarmerie, Douanes) ; Harmoniser les procédures et les pratiques ;

et les pratiques ; Renforcer la coopération entre les différents services ;

entre les différents services ; Améliorer la sécurité et la sûreté aéroportuaires en conformité avec les normes internationales de l'OACI.

Une réponse aux défis de l'aviation civile



Jusqu'à présent, le manque de coordination entre les différents acteurs de l'aviation civile tchadienne constituait une faiblesse. Ces nouveaux accords viennent combler ce vide juridique et permettent d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. En effet, le Tchad se prépare activement à l'audit de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), dont les résultats auront un impact significatif sur l'image du pays et sur le développement du secteur aérien.





Les prochaines étapes



À l'issue de la cérémonie de signature, les ministres ont effectué une visite de l'aéroport afin d'évaluer les besoins et de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les infrastructures et les services. Une réunion de travail a également été organisée pour discuter des prochaines étapes et établir un calendrier de mise en œuvre des accords.