Le Tchad renforce sa couverture vaccinale : de nouveaux vaccins introduits au Sila

Le Tchad franchit une nouvelle étape dans la lutte contre les maladies infantiles. Lors d'une réunion de plaidoyer tenue à Goz-Beida, les autorités sanitaires ont annoncé l'introduction imminente de deux nouveaux vaccins dans le Programme Élargi de Vaccination (PEV). Cette décision marque une avancée significative dans la protection de la santé des enfants tchadiens.



Depuis plusieurs années, le Tchad déploie des efforts considérables pour améliorer la santé de sa population, notamment en renforçant la vaccination de routine. Ce programme permet déjà de protéger les enfants contre dix maladies infantiles majeures.



Pour aller plus loin, le ministère de la Santé Publique, en collaboration avec ses partenaires, a décidé d'étendre le calendrier vaccinal en y incluant deux nouveaux vaccins.



Ce virus est l'une des principales causes de diarrhée sévère chez les nourrissons, pouvant entraîner des déshydratations sévères et même le décès. Le nouveau vaccin administré par voie orale permettra de réduire considérablement le nombre de cas de diarrhée liés au rotavirus.



Le pneumocoque est une bactérie responsable de nombreuses infections graves chez les jeunes enfants, telles que la pneumonie, la méningite et les otites. Le vaccin anti-pneumococcique contribuera à protéger les enfants contre ces maladies potentiellement mortelles.



L'introduction de ces nouveaux vaccins présente de nombreux avantages pour la santé publique. En protégeant les enfants contre des maladies graves, ces vaccins permettront de sauver de nombreuses vies. Les enfants vaccinés seront moins sujets aux maladies et pourront ainsi grandir en bonne santé et se développer pleinement. La prévention des maladies est bien moins coûteuse que leur traitement.



À partir du 25 octobre 2024, les nouveaux vaccins seront progressivement introduits sur l'ensemble du territoire tchadien. Une campagne de sensibilisation sera menée auprès des communautés pour informer les parents de l'importance de faire vacciner leurs enfants.



L'introduction des vaccins contre le rotavirus et le pneumocoque marque une avancée majeure dans la lutte contre les maladies infantiles au Tchad. Ce renforcement de la couverture vaccinale témoigne de la volonté du gouvernement et de ses partenaires de garantir un meilleur avenir pour les enfants tchadiens.