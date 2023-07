Le Tchad renforce sa planification nutritionnelle avec la mise à jour de la cartographie des interventions

Lors de son intervention, Koffi Akakpo, représentant du Programme Alimentaire Mondial (PAM), a souligné que malgré les efforts déployés par le gouvernement, les agences des Nations Unies et les autres partenaires, de nombreux défis persistent et doivent être relevés collectivement.



Le Tchad s'est doté d'une Politique Nationale de Nutrition et d'Alimentation, d'un Plan d'Action Intersectoriel de Nutrition et d'Alimentation, ainsi que d'une Stratégie de Communication et de Plaidoyer en faveur de la nutrition. Dans ce contexte, la cartographie vise à identifier et documenter les acteurs et les interventions spécifiques ou sensibles à la nutrition dans différents secteurs, en mettant l'accent sur leur couverture géographique et démographique, ainsi que leur complémentarité avec les activités d'autres acteurs.



En 2022, le processus de mise à jour de la cartographie des interventions et intervenants en nutrition, couvrant les années 2019 et 2020, a été lancé. Ce processus vient de s'achever, et c'est dans ce cadre que les résultats de la mise à jour de la cartographie sont présentés lors de cet atelier. Le Tchad et ses partenaires disposent désormais d'un véritable outil de programmation, de planification et de plaidoyer.



Selon Mahamat Hamid Ahmat, secrétaire général adjoint du ministère de la Santé, cette cartographie constitue un outil essentiel pour la planification et la prise de décision. Il permettra d'identifier les provinces où les acteurs et les interventions sont les plus concentrés, ainsi que celles qui sont moins desservies, afin d'éviter les doublons et de répondre aux besoins de manière efficace et efficiente.



Cet exercice a été réalisé dans un cadre multisectoriel, impliquant différents ministères tels que la Santé, l'Agriculture, l'Élevage, l'Action Sociale, ainsi que les partenaires des Nations Unies et les acteurs de la société civile. Le REACH a joué un rôle crucial en fournissant un appui technique tout au long du processus de cartographie et en œuvrant depuis 2013 pour rendre la nutrition plus visible et faciliter son positionnement parmi les priorités des interventions.



La cartographie des interventions en nutrition constitue une étape importante dans la lutte contre la malnutrition au Tchad. En identifiant les acteurs clés et en optimisant les ressources, le pays pourra mieux répondre aux besoins des populations les plus vulnérables et progresser vers l'atteinte des objectifs nationaux en matière de nutrition.