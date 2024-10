Le Tchad renforce ses relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite et le Royaume-Uni

Les discussions ont porté sur les opportunités d'investissement, les échanges commerciaux et les projets de développement communs. Les deux pays ont exprimé leur désir de renforcer leurs liens économiques, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de l'infrastructure.



Face aux défis sécuritaires communs, les discussions ont également porté sur la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et l'extrémisme violent. Les deux pays ont souligné l'importance d'une coopération renforcée en matière de renseignement et de formation des forces de sécurité.



Les échanges culturels, l'éducation et la coopération scientifique ont également été abordés. Les deux pays ont convenu de renforcer les échanges entre leurs peuples et de promouvoir la compréhension mutuelle.