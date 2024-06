Le Tchad renforce son engagement pour la vaccination et l'enregistrement des naissances avec l'appui d'une initiative internationale

L'initiative en question est une approche innovante visant à améliorer l'accès des enfants et des communautés aux services de vaccination et d'enregistrement des naissances. Menée dans six pays, dont le Tchad, elle vise à combler les lacunes persistantes en matière de couverture vaccinale et d'enregistrement des naissances, deux éléments essentiels pour la santé et le bien-être des enfants.



Lors de la rencontre, M. Guidaoussou a tenu à remercier l'équipe de l'initiative pour son engagement et ses efforts en faveur des enfants du Tchad. Il a également souligné les efforts déployés par le gouvernement, à travers le ministère de la santé publique, pour renforcer la vaccination et l'enregistrement des naissances dans le pays.



M. Guidaoussou a notamment évoqué les progrès réalisés en matière d'introduction de nouveaux vaccins, de l'extension de la couverture vaccinale et de l'amélioration de la sensibilisation à l'importance de la vaccination. Il a également rappelé l'engagement du Tchad à atteindre les objectifs mondiaux en matière d'enregistrement des naissances d'ici 2030.



Le secrétaire général a réaffirmé la disponibilité du ministère de la santé publique à fournir à l'initiative l'appui technique et logistique nécessaire pour atteindre ses objectifs au Tchad. Il a exprimé sa conviction que la collaboration entre le gouvernement et l'initiative permettra d'obtenir des résultats concrets et durables en faveur de la santé et du bien-être des enfants tchadiens.



Cette rencontre illustre l'engagement du Tchad à renforcer son système de santé et à garantir que tous les enfants aient accès aux services de vaccination et d'enregistrement des naissances essentiels à leur santé et à leur avenir.