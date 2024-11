Le Tchad s'attaque aux stéréotypes de genre à Sarh

Les participants à cette rencontre ont souligné l'impact néfaste des stéréotypes de genre sur la société tchadienne. Ces idées préconçues limitent les opportunités des femmes, les relèguent à des rôles subalternes et perpétuent les inégalités. Abba Ahmat Sidick, délégué des droits de l'homme de la province du Moyen-Chari, a rappelé l'importance de l'éducation pour déconstruire ces stéréotypes et promouvoir une société plus juste et égalitaire.







Laddy Ndoyam Gérard, sociologue, a quant à lui mis en évidence les conséquences spécifiques des stéréotypes de genre sur les femmes dans la province du Moyen-Chari. L'accès limité à l'éducation et à l'emploi, ainsi que les violences basées sur le genre, sont autant de conséquences directes de ces représentations sexistes.







L'événement a rassemblé de nombreuses organisations locales, témoignant d'une mobilisation croissante de la société civile pour lutter contre les inégalités. Les participants ont souligné la nécessité de travailler ensemble pour faire évoluer les mentalités et créer une société plus juste et équitable.