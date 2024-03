Le Tchad s’inspire de l’expérience du Cameroun en matière de gestion des urgences en santé publique

Lors de cette réunion, plusieurs sujets ont été abordés, notamment le système de gestion d’incident. Le Dr Etoundi Mballa a échangé sur le système de gestion d’incident, en mettant l’accent sur le rôle du COUSP (Centre de Coordination des Opérations d’Urgences de Santé Publique) et les principes de sécurité sanitaire.

Un accord de pérennisation a été discuté aussi pour assurer la continuité de la formation.

Le Dr Etoundi Mballa a souligné l’importance de mener des enquêtes épidémiologiques adaptées au contexte et aux réalités locales pour mieux comprendre les besoins réels.

Les responsables présents ont sollicité un renforcement de la collaboration entre les deux pays, notamment pour recycler et former davantage de cadres en épidémiologie de terrain.

Le secrétaire d’État à la santé publique et à la prévention a salué la présence de l’expert camerounais et la disponibilité du Cameroun à répondre aux demandes du ministère de la santé publique et de la prévention du Tchad. Il a également souligné que les ressources humaines sont essentielles pour le bon fonctionnement du système de santé, et que la formation et l’encadrement doivent être renforcés pour répondre aux exigences professionnelles.



En somme, cette collaboration entre les deux pays vise à améliorer la gestion des urgences en santé publique et à renforcer les capacités des professionnels de la santé pour le bien-être des populations.