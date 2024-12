Le Tchad s'inspire du modèle japonais de développement urbain durable

Le Tchad, représenté par M. Idriss Hamatkreo, Directeur Général Adjoint de la Protection Civile, prend activement part à une mission d'étude à Hiroshima. Accompagné de ses homologues de plusieurs pays du Sahel et des pays voisins, il participe à la présentation du processus d'élaboration du Plan Global de la Ville d'Hiroshima, un modèle de planification urbaine reconnu mondialement.





Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le Tchad et le Japon, visant à renforcer les capacités des acteurs tchadiens en matière d'aménagement du territoire et de développement urbain durable. Hiroshima, ville symbole de reconstruction et de paix, offre un cadre idéal pour partager les bonnes pratiques et les expériences en matière de planification urbaine.







Les enjeux de la planification urbaine au Tchad



Face à une urbanisation rapide et souvent désordonnée, le Tchad est confronté à de nombreux défis liés à l'aménagement du territoire. L'accès aux services de base, la gestion des risques de catastrophes, la préservation de l'environnement et la promotion d'un développement économique inclusif sont autant de questions qui nécessitent des réponses adaptées.







Les enseignements à tirer de l'expérience japonaise



En se rendant à Hiroshima, les participants à cette mission ont l'opportunité de découvrir :



Une approche intégrée de la planification urbaine : Le Plan Global de la Ville d'Hiroshima prend en compte l'ensemble des dimensions du développement urbain, qu'il s'agisse de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'économie ou de la société.

Une forte implication des citoyens : Les habitants d'Hiroshima sont étroitement associés au processus de décision et de mise en œuvre du plan global.

Une vision à long terme : Le plan global d'Hiroshima est conçu pour guider le développement de la ville sur plusieurs décennies.

Les perspectives pour le Tchad



Les connaissances acquises lors de cette mission permettront au Tchad de :



Élaborer des plans de développement urbain adaptés : En s'inspirant du modèle d'Hiroshima, le Tchad pourra élaborer des plans de développement urbain qui prennent en compte les spécificités de chaque ville et de chaque région.

Renforcer les capacités des acteurs locaux : Les acteurs tchadiens impliqués dans l'aménagement du territoire bénéficieront d'un transfert de compétences et de savoir-faire.

Améliorer la qualité de vie des populations : En favorisant un développement urbain plus durable et plus inclusif.





La participation du Tchad à cette mission d'étude à Hiroshima témoigne de la volonté du gouvernement tchadien de renforcer ses capacités en matière de planification urbaine. En s'appuyant sur l'expérience japonaise, le Tchad pourra relever les défis liés à l'urbanisation rapide et construire des villes plus durables et plus résilientes.