Le Tchad se distingue en tir à l'arc, vise l'or et se rapproche des Jeux de Paris 2024

Dans une série de victoires impressionnantes, l'équipe tchadienne de tir à l'arc s'est qualifiée pour la finale et vise l'or, ainsi que sa place aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Lors des phases éliminatoires à Nabeul, l'équipe a vaincu la Sierra Leone avec un score de 6-0 en huitièmes de finale, l'Algérie 5-3 en quarts, et la Tunisie 5-4 en demi-finale, pour finalement affronter la Côte d'Ivoire en finale.



Madaye Israel et HALLAS Maria ont démontré leur talent devant le public de Nabeul, affirmant la présence compétitive du Tchad dans ce sport.



Le Président du Comité Olympique et Sportif Tchadien, Idriss Dokony Adiker, a adressé un message encourageant aux archers tchadiens : "Chers Archers, vos performances ne nous ont pas surpris. Le comité olympique que je préside et tous les Tchadiens vous soutiennent. Nous avons les yeux rivés vers la Tunisie pour la finale que vous remporterez, nous l'espérons, inshallah. Avec sérénité et concentration, l'horizon de Paris 2024 est désormais à votre portée. Bonne chance, Général."