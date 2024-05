Le Tchad sera représenté au sommet africain sur les Engrais et la Santé des Sols à Nairobi par son ministre des Affaires étrangères

En tant que chef de la diplomatie tchadienne, l'Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif participera activement aux discussions et aux négociations qui auront lieu lors du sommet. Son rôle consistera à représenter les intérêts du Tchad et à contribuer aux délibérations sur les enjeux liés aux engrais et à la santé des sols en Afrique.



La participation du ministre d'État à cet événement démontre l'engagement du Tchad à jouer un rôle actif dans les questions agricoles et environnementales sur le continent africain. Cette présence diplomatique renforce également les relations bilatérales entre le Tchad et le Kenya, en favorisant les échanges et la coopération dans ce domaine crucial.