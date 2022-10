Le Tchad veut emprunter 100 milliards Fcfa sur le marché financier sous-régional

YAOUNDÉ - Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a signé le 6 octobre une convention donnant mandant d’arrangement pour un emprunt de 100 milliards Fcfa sur le marché financier sous-régional aux sociétés de bourse Afriland bourse, beko capital advisory, Atlantic Financial group capital et CBT bourse.



Les mises fermes et garanties déjà à la signature sont de 80 milliards Fcfa, soit un taux de 80% en attendant la mise sur le marché courant ce mois d’octobre, informe le ministère des Finances.



"La place financière de l'Afrique centrale et celle du Cameroun ont toujours honoré notre zone", a réagi Tahir Hamid Nguilin. Le processus va prochainement s'enclencher.