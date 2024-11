Le Tchad veut renforcer l’interaction avec la Russie dans le domaine de l’éducation

"Ces dernières années, nous avons essayé d'éliminer le système éducatif colonial parce que nous sommes confrontés à un grave problème de chômage et de manque de compétences professionnelles. Nous manquons de connaissances en sciences naturelles", a déclaré le ministre tchadien de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Gana Boukar Mamadou, lors de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique.



Selon le ministre, le Tchad est "très désireux de renforcer l'interaction avec la Russie" dans le secteur de l'éducation.



"Nous aimerions renforcer cette coopération et développer des approches innovantes dans l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, la communication, la science et la technologie. Cela nous permettra d'accélérer notre développement", a déclaré le fonctionnaire.



Gana Boukar Mamadou a reconnu que le Tchad est confronté à un large éventail de problèmes et de crises graves, principalement de nature humanitaire, et l'éducation, a-t-il noté, "aide à y faire face".



"Tous nos voisins - le Soudan, la Libye, la partie nord du Cameroun - sont soit en crise, soit en train d'en sortir. Un nombre important de conflits continuent d'embraser intensément le continent", a-t-il déclaré. "Nous comprenons parfaitement les graves menaces terroristes.