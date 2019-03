Le Tchad veut s'investir dans l'industrie pharmaceutique pour servir l'Afrique

Le Président de la République Idriss Déby a reçu ce samedi matin, une délégation égyptienne conduite par la ministre des investissements et de la coopération internationale, Dr Sahar Nasr. La coopération entre le Tchad et l’Egypte a constitué le principal objet des échanges.



"L’Egypte et le Tchad (sont) deux pays du sud qui entretiennent de très forts liens de coopération. Une coopération qui prend de relief chaque jour sous la conduite de leurs dirigeants", indique la Présidence tchadienne.



L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora, Cherif Mahamat Zène, du ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne, du ministre de la Justice et des Droits humains, Djimet Arabi, et du ministre des Infrastructures et du Désenclavement. Abdramane Moctar Mahamat.



De la santé à l’éducation en passant par les technologies de l’information et de la communication, l’élevage, l’agriculture, les échanges commerciaux, les infrastructures, tous ces domaines de coopérations ont été évoqués au cours de l'audience.



Idriss Déby a insisté particulièrement pour l’installation d’une usine pharmaceutique par l’Egypte au Tchad. "Le pays de Toumaï de par sa position géographique sur le continent pourra constituer un véritable hub de distribution pour le reste des pays de l’Afrique", explique le Palais présidentiel.



L’émissaire du Président Abdelfatah Al-Sissi se dit rassurée. Le Tchad et l’Egypte ont toujours partagé une vision commune sur des questions d’importance liées au développement et à la coopération, selon elle.



Sur la lancée de cette audience, des accords de coopération ont été signés ce samedi entre les deux parties, à la Présidence de la République.