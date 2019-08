Le Tchad veut sortir de la liste des pays à risques, un frein à l'investissement

Le ministre des Affaires étrangères du Tchad, Chérif Mahamat Zène a plaidé mercredi pour un réexamen de la liste des pays à risques dans laquelle figure le Tchad, au cours d'une réunion de travail avec les représentants des agences du système des Nations Unies.



« L'inconvénient majeur à souligner à cet égard, est la difficulté à mobiliser les investissements étrangers dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement 2017-2021, qui constitue une priorité du gouvernement. Aucun investisseur ne prend le risque d'investir dans un pays dont la sûreté et la sécurité sont remises en cause par une institution comme les Nations Unies. A cela s'ajoute également la réticence des touristes à visiter un pays jugé moins sûr en termes de sécurité », a indiqué le chef de la diplomatie.



D'après lui, la situation qui a conduit à l’inscription du Tchad sur cette liste a beaucoup évolué. « Le calme est revenu au Darfour (…) La sécurité a été renforcée sur la frontière Tchad-Soudan et les groupes armés faisant les incursions ont été totalement neutralisés », a-t-il souligné.



Le chef de la diplomatie a exhorté les agences du système des Nations Unies à se pencher sur les voies et moyens permettant aux autorités tchadiennes compétentes de répondre aux attentes des Nations Unies en matière de sûreté et de sécurité, en vue d'un effort commun pour aider le Tchad à quitter la liste noire.



Il a également proposé de convenir d'un calendrier des réunions conjointes périodiques pour évaluer la situation sécuritaire et en corriger les aspects incriminés aux fins d'aboutir à un rapport positif et objectif à adresser aux services onusiens compétents à New York.