Le Tchad vise le renforcement de la productivité des exploitations agropastorales

L'atelier se déroule en présence du secrétaire général de la province du Guera, Djerambété Dingamyo, du coordonnateur du REPER, Abdoulaye Mahmoud Labit, du préfet du département du Guéra, Hamit Adoum Batarko, des différents responsables des services de l'État ainsi qu'un grand nombre de personnel des différentes ONG, projets et programmes exerçant dans les cinq provinces du pays.



Le coordinateur du Programme Tchad-Fida, Abdoulaye Mahmoud Labit, a expliqué que le lancement politique et technique du RePER au niveau national, suivi de la tenue des ateliers provinciaux, ont permis à l'équipe du projet et à quelques-uns de ses partenaires d'échanger sur les modalités opérationnelles de son exécution.



C'est dans le but de permettre à l'ensemble des équipes techniques des partenaires de mise en œuvre, qui viennent d'être recrutés et déployés sur le terrain, de s'approprier du document de conception du projet, que le présent atelier est organisé.