Le Togo a enregistré 7311 nouvelles sociétés au premier semestre 2021

La création d’entreprise est en hausse constante au Togo, malgré la crise sanitaire qui prévaut. En effet, 7311 nouvelles sociétés ont été créées à l’issue du premier semestre de l’année 2021, selon les dernières statistiques publiées le 1er juillet 2021 par le Guichet unique de création d’entreprise du Centre de formalités des entreprises (CFE).



Ce chiffre est en hausse par rapport à l’année passée où le CFE a enregistré 6063 entités sur la même période, soit une progression de 21%. Dans les détails, durant ce premier trimestre 6055 initiatives entrepreneuriales ont été portées par des Togolais soit 82,82% et 1256 par des étrangers soit 17,18%.



D’après les données, 5375 (73,52%) entreprises ont été enregistrées par des hommes et 1936 (26,45%) par des femmes. Le Centre de formalités des entreprises (CFE) a également relevé 4447 entités formalisées par des personnes physiques (60,83 %) contre 2864 (39,17%) par des personnes morales. Aussi, 2274 actes sous seing privés et 229 actes notariés ont-ils été enregistrés au cours de ces six derniers mois.



Selon les autorités togolaises, cette dynamique est la résultante des réformes engagées ces dernières années pour l’amélioration du climat des affaires dans le pays. Il s’agit entre autres, de la réduction du coût et de la durée de création, la suppression des frais de publication d’annonces légales et de la dématérialisation des procédures d’enregistrement. Notons qu’en 2020 en dépit de la crise sanitaire, le pays a enregistré un 12 529, soit une hausse de 9% par rapport à l’année 2019 au cours de laquelle 11 482 entreprises ont été créées.