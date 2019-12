Le Togo dispose d’un nouveau système de statistique national couvrant la période 2020-2024

Lomé - L’Institut National de Statistiques et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) a soumis à validation le mardi 10 décembre 2019 à Lomé, la nouvelle Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS).



Le document validé par les participants au cours d’un atelier organisé par les responsables de l’INSEED couvre la période 2020-2024. Il permettra au Système de la statistique national (SSN) de faire face aux enjeux de l’heure notamment le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND, 2018-2022), de l’agenda 2030 et des Objectifs du Développement Durable (ODD).



C’est la 2ème SNDS pour le Togo. Le document dont les travaux ont duré 6 mois présente la structure et les défis auxquels la SNDS 2020-2024 devrait faire face pour apporter une solution durable aux problèmes du SSN.



Il évoque la nécessité d’une amélioration du cadre institutionnel et organisationnel devant se traduire par la revue et l’application des textes, une coordination/collaboration plus efficace, le fonctionnement du CNS et ses comités sectoriels en vue d’assurer une bonne gouvernance du SSN.



Le document recommande aussi le renforcement des capacités du SSN en ressources humaines qualifiées, en ressources matérielles et financières en vue d’accroitre l’efficacité du système et lui rendre moins dépendant du financement extérieur.



L’autre défi soulevé est l’amélioration de la production statistique avec une meilleure couverture dans tous les domaines tout en utilisant les TICs, en répondant en temps réel aux besoins du PND et des engagements internationaux et par la satisfaction de demandes spécifiques en informatique statistiques.



Enfin, le document évoque le défi de l’amélioration de contrôle / qualité des données, de l’archivage, de la diffusion et de la communication en vue d’accroitre la visibilité des produits du SSN et l’accessibilité des utilisateurs aux données. La SNDS II est arrimée au Plan National de Développement (PND, 2018-2022) en lui servant de « colonne vertébrale » en matière de suivi-évaluation.



« C’est pour permettre au SSN de faire face aux enjeux de l’heure notamment le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND, 2018-2022), de l’agenda 2030 et des Objectifs du Développement Durable (ODD), que le gouvernement a décidé de le doter d’une nouvelle SNDS pour la période 2020-2024 prenant en compte les préoccupations en matière de données statistiques », a indiqué Kouamé Kouassi, Directeur général de l’INSEED.



Selon le Directeur de l’INSEED, ce SNDS-II servira pour définir des actions stratégiques, canaliser les efforts du gouvernement en matière de données statistiques. Il sera utile ajoute-t-il pour tous les autres acteurs et partenaires de développement du Togo en cas de besoin de données statistiques.



Précisons que ledit document a été élaboré avec l’appui technique de la Banque Africaine de développement (BAD). Avant de procéder à sa validation, les participants ont été entretenus sur les missions assignées au SNDS-II, les objectifs à atteindre, les axes stratégiques, ses plans d’actions et comment elle sera mise en œuvre.