Le Togo envisage de lever 585 milliards de FCFA sur le marché régional en 2025

Le Trésor public du Togo, sous la responsabilité du ministère de l’Economie et des Finances, envisage de lever 585 milliards de FCFA en 2021 sur le marché régional, selon le programme annuel prévisionnel des émissions par adjudication des Etats membres de l'UMOA.



Par trimestre, Lomé prévoit de lever 185 milliards entre janvier et mars. Les prévisions du deuxième trimestre font état d’une ambition de 165 milliards, contre 160 milliards au troisième trimestre et 75 milliards.



A noter qu’à ce jour, le Trésor a déjà emprunté 115 milliards sur le marché régional en ce mois de janvier 2021. La première sortie avait permis de 27,5 milliards le 8 janvier, et la deuxième, 88 milliards le 22 janvier.



En rappel, le Togo avait levé un montant de 623 milliards de FCFA en 2020 par ce mécanisme de financement, selon les données du Trésor public. Ce qui représente une hausse de 94% par rapport en 2019 lorsque le pays avait levé 321 milliards.