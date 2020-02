Le Togo inaugure le plus grand projet solaire photovoltaïque d'Afrique de l'Ouest, qui le met sur la voie de sa transition énergétique

La Chambre africaine de l'énergie (https://EnergyChamber.org/) adresse ses plus sincères félicitations à la République du Togo pour avoir inauguré aujourd'hui son complexe photovoltaïque de 50 MW Mohamed Bin Zayed à Blitta. Le projet a été lancé en présence de S.E. Faure E. Gnassingbe, Président de la République du Togo, et Hussain Al Nowais, président d'AMEA Power, la société en charge de la conception, du financement, de la construction, du lancement, de l'exploitation et de la maintenance de l'installation.

Le complexe solaire photovoltaïque Moyamed Bin Zayed est le plus grand projet solaire photovoltaïque en cours en Afrique de l'Ouest et soutient les ambitions du Togo d'augmenter son taux d'électrification rurale à 50% d'ici 2022 et 100% d'ici 2030.

« AMEA Power est un investisseur étranger qui comprend l'Afrique et a démontré son engagement à soutenir le contenu local partout où il opère », a déclaré Nj Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie et PDG du Centurion Law Group. « Alors que l'intérêt du secteur public et privé pour l'Afrique grandit au Moyen-Orient, ces acteurs sont les bienvenus. Leur travail en Afrique et avec l'Afrique contribue au développement d'un avenir durable et prospère. »

Le projet confirme en outre la présence croissante d'AMEA Power sur le continent. La société basée aux Émirats arabes unis est devenue un investisseur sérieux dans le secteur de l'énergie en Afrique et représente l'appétit croissant des acteurs privés et des investisseurs du Moyen-Orient pour investir sur le continent. Fin 2019, ACWA Power, basée en Arabie saoudite, a aussi signé deux accords d'achat d'électricité à long terme pour 250 MW de projets solaires photovoltaïques en Éthiopie, tandis que la société émiratie ADNOC envisage plusieurs investissements en amont dans le secteur du pétrole et du gaz africain.

