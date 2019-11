Le Togo intègre le comité exécutif de l’UNESCO pour un mandat de 4 ans

Lomé - Le Togo a été élu le mercredi 20 novembre 2019 à Paris, au Conseil exécutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).



L’élection s’est déroulée à l’occasion de la 40ème session de l’Assemblée générale de l’organisation qui se tient actuellement dans la capitale française jusqu’au 27 novembre 2019. Une délégation du ministère de la culture assiste aux travaux et a pris part au vote.



Cette élection du Togo pour une durée de 4 ans au Conseil exécutif de l’UNESCO, semble être une réussite en matière de politique étrangère du Togo, a commenté le ministre des affaires étrangères du Togo, Robert DUSSEY.



Elle intervient par ailleurs un an après l’élection du pays au comité intergouvernemental pour le patrimoine culturel immatériel. Comité au sein duquel, le Togo a la mission de valoriser pendant 4 ans le patrimoine continental.



Créée le 16 novembre 1945, pour réparer les dégâts de la seconde guerre mondiale, l’UNESCO, a pour rôle concrètement de « contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations unies reconnaît à tous les peuples ».



Dirigée actuellement par Audrey AZOULAY, l’institution onusienne siège au moins deux fois chaque année. Elle est composée de trois organes institutionnels, notamment la Conférence générale, le Conseil exécutif (58 membres) et la Direction générale.