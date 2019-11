Le Togo lance un portail dédié aux actions du gouvernement en matière de protection sociale

Lomé - Un site internet dédié aux sujets relatifs à la protection sociale au Togo a été officiellement lancé ce jeudi 14 novembre 2019. Il s’agit du www.protectionsocialetogo.net initié par le Comité National pour la promotion de la Protection Sociale (CNPPS).



La cérémonie de lancement a été présidée par Sampo LANDJA, le Directeur de cabinet du Ministre en charge de la protection sociale. Ce portail a pour objectif de faire découvrir, tant au niveau national qu’international les actions de la protection sociale entreprises au Togo. Les projets mis en œuvre vont également figurer sur ledit site.



Palakiyem Bignandi, le Directeur général de la protection sociale a expliqué que ce portail permettra en outre de maîtriser l’effectif et la localisation des acteurs de la protection sociale sur le plan national.



www.protectionsocialetogo.net est la résultante de plusieurs mois de travaux et de sélection de données adéquates afin de mieux renseigner et de mieux porter l’information sur la protection sociale à la population togolaise.



Après sélections, 4 administrateurs, dont 2 femmes ont été retenus pour assurer la sécurité du site. Ils veilleront également au bon fonctionnement du site afin que tous les visiteurs et utilisateurs du site trouvent satisfaction.



Au cours de son intervention, Sampo ALANDJA a insisté sur la nécessité d’un travail bien accomplit. Le Directeur de cabinet du ministère en charge de la protection a appelé les administrateurs à user de leurs expertises et compétences pour mettre de bonnes informations sociales en temps réel pour satisfaire la société.



Pour sa part, la représentante résidente adjointe de l’UNICEF au Togo a émis le vœu de voir ce site contribuer à l’atteinte des objectifs attendus au niveau de l’axe 3 du Plan national de développement (PND, 2018-2022).



« Je suis convaincue que ce site sera pour les utilisateurs une véritable source d’information et contribuera à l’atteinte des objectifs du Plan National de Développement (PND) », a déclaré Fosca GIULUDORI, représentante adjointe de l’UNICEF au Togo.