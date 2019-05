Le Togo, membre du Centre de Développement de l’OCDE

Le chef de l ’ Etat, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, a accepté au nom du Togo, l’invitation adressée au pays à devenir membre à part entière du Centre de Développement de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE).



Par cette adhésion, le Togo devient également membre du Comité Directeur du Centre de Développement et s’impliquera davantage dans les activités de l’organisation.



Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, s’est félicité de cette adhésion qui facilitera un meilleur partage d’expériences en matière de développement.



L’OCDE s’est, par la voix de son Secrétaire Général Monsieur Angel Gurria, réjoui de la perspective d’approfondir ses relations avec le Togo.



Le Togo rejoint ainsi au Comité Directeur du Centre de Développement de l’OCDE, cinquante-quatre (54) pays, dont neuf(9) africains, et l’Union européenne qui participe aux travaux.



L’organisation travaille étroitement avec des économies émergentes et en développement à « bâtir un monde plus fort, plus sain et plus juste ».