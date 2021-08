Le Togo, premier pays africain à réceptionner le vaccin Johnson and Johnson produit sur le continent

Le Togo fait ainsi partie des tout premier pays africains à acquérir ce vaccin produit en Afrique du Sud via la plateforme de l’UA conformément à la volonté des dirigeants africains de produire les vaccins sur le continent. D’après les autorités togolaises, ce vaccin comporte plusieurs avantages notamment l’administration en une dose. De même, il se présente dans un flacon de 5 doses, ce qui « minimise les pertes ». Par ailleurs, il est conservable à une température de + 2 à +8 degrés.



A la suite de la réception du vaccin « Johnson and Johnson », le Chef de l’Etat, Faure GNASSINGBE a invité les Togolais à une forte mobilisation pour recevoir leur dose. « Je me réjouis donc de l’arrivée rapide de ces doses, et j’invite mes concitoyens à se faire vacciner massivement pour endiguer la maladie », a lancé le N°1 togolais. Il faut noter que le Togo est l’un des pays les plus engagés dans la mise en œuvre de la vaccination contre le Covid-19 sur le continent.



En effet, selon le gouvernement, au 3 août 2021, en tout 337.820 personnes ont reçu la première dose, soit 4,2% de la population totale et 158.310 personnes ont eu la deuxième dose. Au total, le pays a déjà reçu 716.620 doses de vaccins depuis mars 2021 à travers initiative COVAX (296.000 doses d’Astra Zeneca et 100.620 doses de Pfizer), l’Union africaine (120.000 doses d’Astra Zeneca) et la Chine (200.000 doses de SINOVACC).



Avec les 118.000 doses de Johnson and Johnson, le Togo aura reçu 834.620 doses de vaccins. Ce 4ème produit arrive dans un contexte où le pays fait face à une flambée des cas de contaminations au Covid-19 avec de nombreux cas graves et de décès. Le Premier ministre, Victoire TOMEGAH-DOGBE a réitéré à cette occasion, l’appel aux populations au respect des mesures barrières et à aller massivement se faire vacciner. « Il nous faut nous protéger, protéger nos concitoyens, il nous faut briser la chaîne de contamination. Les vaccins sont là et tout le monde pourra y avoir accès». Les doses ainsi réceptionnées seront déployées sur l’ensemble du territoire national dans les jours à venir.