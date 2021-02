Le Togo se dote d’un centre national d’alerte et de réaction aux menaces informatiques

Le Ministère de l’Economie numérique et de la transformation digitale a inauguré le mercredi 3 février 2021 à Lomé, son premier Centre national d’alerte et de réaction aux menaces informatiques (CERT). Cette structure de réponse aux cyberattaques, sera dirigée par la société de services en cybersécurité « Cyber Defense Africa S.A.S », elle-même placée sous la supervision de l’Agence nationale de la cybersécurité (ANCy).



Le CERT, dont le site web a été également présenté au public au cours de la cérémonie d’inauguration, aura pour rôle d’identifier, d’analyser et de faire face aux cybermenaces qui pèsent sur le Togo, ses citoyens, ses entreprises et les organisations du pays.



Selon la ministre en charge de l’Economie numérique et de la transformation digitale, Cina LAWSON qui a présidé la cérémonie, avec l’inauguration du CERT, le Togo vient de faire un pas de plus dans le renforcement de la lutte contre la cybercriminalité.



« Nous sommes heureux d’annoncer le lancement de CERT.tg, la première équipe nationale de réponse aux urgences informatiques du Togo. Un pas de plus du gouvernement pour renforcer la cybersécurité au Togo. Alors que le gouvernement accélère la transformation numérique dans tous les secteurs de l’économie, le CERT.TG renforcera la confiance dans les services digitaux et protégera les citoyens et les entreprises contre les cybermenaces », a-t-elle écrit sur son compte twitter.



Avec l’opérationnalisation du CERT.tg, le Togo rejoint le réseau mondial des pays dotés des CERT nationaux dédiés à l’effort collectif de cyberdéfense et chargés de la surveillance du cyberespace local et de la gestion permanente des incidents de cybersécurité.