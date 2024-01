Le Togo se dote d’une unité spéciale de garde-côtes

Cette initiative intervient dans un contexte de nouveaux défis sécuritaires dans le secteur maritime et s'inscrit dans l'objectif global du gouvernement togolais de renforcer l'organisation interministérielle de l'action civile de l'État en mer. En outre, cette structure permanente de surveillance est censée améliorer la coordination entre les différentes administrations et favoriser la coopération.



Jusqu'à présent, la surveillance des côtes était assurée par des équipes d’interception et dissuasion de la marine nationale. La création de cette unité spéciale représente donc une avancée significative dans les efforts du Togo pour protéger son espace maritime national.