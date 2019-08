Le Togo va construire une centrale solaire d’une capacité de 30 MW à Blitta

Lomé - Le Togo va se doter d’une centrale solaire photovoltaïque qui fournira de l’électricité aux populations et renforcera la capacité de production énergétique du pays.



La décision autorisant la construction de cette infrastructure a été prise au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qui s’est déroulée le mercredi 31 juillet 2019 au Palais de la Présidence à Lomé.



Ladite centrale sera implantée à Blitta, ville située dans la Région centrale, plus précisément à 267 Km au nord de Lomé. Elle aura une capacité de 30 MW et aidera selon le gouvernement, à réduire la dépendance énergique du Togo vis-à-vis de l’extérieur et contribuera aussi à l’atteinte des objectifs du Plan national de développement.



Si la construction de cette centrale sera bénéfique pour le pays, elle le sera également pour les populations vivant dans les zones impactées par le projet et dont les parcelles vont être utilisées pour abriter l’ouvrage.



Ainsi, tout en déclarant ledit projet d’utilité publique, le gouvernement rassure les populations de ces zones que des dispositions seront prises pour les indemniser.



Ce dispositif de production d’énergie propre, une fois installé, devrait être le 2ème d’une capacité de 30 MW au Togo. Le 1er sera construit à Dapaong (région des Savanes). Le Fonds d’Abu Dhabi et AMEA POWER contribuent, selon Lomé, à son financement.



Rappelons que, dans sa stratégie nationale d’électrification qui prévoit une couverture universelle d’ici 2030, le Togo ambitionne de mettre en place 4 centrales solaires photovoltaïques de 30 MW.



Mais le pays dispose déjà de 4 mini-centrales solaires. 3 ont été lancées en 2018 à Agou (Kloto), Assoukoko (Blitta) et Takpapiéni (Oti-sud). La quatrième a été inaugurée en février dernier à Koutoum (Bassar).