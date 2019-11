Le Togo vise le Compact après avoir validé 14 indicateurs sur 20 dans le programme américain MCC

Lomé - Pour la 4ème année consécutive, le Togo est éligible au programme du Fonds américain du Millennium Challenge Corporation (MCC).



La carte des scores 2020 du Togo pour le MCC a été présentée au cours d’atelier organisé ce mercredi 13 novembre 2019 à Lomé par les responsables de la cellule MCA/MCC. La rencontre a réuni plusieurs points focaux de la cellule MCA dans les différents ministères.



Sur cette carte, Lomé a validé 14 indicateurs sur les 20 contenus dans le programme MCC. Il s’agit entre autres de la politique budgétaire, de la qualité des régulations, de la liberté de l’information, de la protection des ressources naturelles et du taux d’achèvement de l’éducation primaire des filles.



Par ailleurs, les scores 2020 révèlent des indicateurs validés pour la première fois par le Togo sont : le Droit au foncier, l’Accès au crédit, et la Création d’entreprise dont les améliorations, incidemment, porte les bonnes performances de Lomé dans le Classement DB2020 de la Banque mondiale.



Cette bonne performance du Togo intervient alors que le pays a connu des difficultés liées au contexte sociopolitique, a indiqué la cellule MCA-Togo. « C’est l’affirmation claire d’une volonté politique au plus haut niveau, portée par le Chef de L’État, Faure Gnassingbé et dont le leadership a permis d’opérer d’importantes réformes dans les secteurs stratégiques tels que (i) les infrastructures économiques, (ii) la lutte contre la corruption (iii) les libertés publiques, (iv) les libertés politiques, (v) l’amélioration de l’environnement des affaires, et (vi) la modernisation de la justice », a déclaré le coordonnateur en charge de la cellule MCA-Togo, Stanislas BABA.



Malgré ce progrès considérable, la Cellule s’engage à poursuivre les efforts devant permettre de relever les défis tels que le renforcement de la gouvernance politique et économique, la lutte contre la corruption, l’accès au foncier, l’accès au crédit et les droits démocratiques.



Pour Stanislas BABA, le cap est désormais mis sur le Compact, un programme plus important que le programme de Seuil dont bénéficie le Togo, à hauteur de 35 millions de dollars. Lomé espère bénéficier du Compact d’ici la fin de l’année, a déclaré le responsable. Le conseil d’administration du MCC se réunira en décembre prochain pour décider si oui ou non le Togo est éligible pour le Compact.



Rappelons que le Millenium Challenge Corporation (MCC) est une initiative du Président américain Georges W. Bush, créée en 2004. Elle consiste en un partenariat avec les pays qui démontrent leur engagement pour une bonne gouvernance économique et la lutte contre la pauvreté, à travers des programmes d’investissements en faveur du développement.