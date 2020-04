Le baril américain de pétrole en dessous de 0 $, une chute historique

Les prix du brut américain de West Texas Intermediate (WTI) -pour livraison en mai- ont plongé en négatif, sous 0 $, un niveau historique, ont annoncé des médias américains. En cause, les commerçants continuent de s'inquiéter d'une baisse de la demande due à la pandémie de coronavirus.



L'offre sur le marché pétrolier américain est devenue excédentaire avec l'arrêt de l'activité industrielle et économique, explique Bloomberg.



Les contrats à terme sur le pétrole se sont effondrés en dessous de zéro pour la toute première fois alors que l'agitation économique croissante causée par la crise des coronavirus laissait les commerçants désespérés, évitant de prendre livraison de brut physique.



Les marchés du pétrole sont en chute libre depuis plusieurs semaines, impactés par la paralysie de l'activité économique. Il y a une semaine, un accord de production sans précédent a été conclu par l'OPEP et ses alliés pour limiter l'offre. Il se révèle finalement trop peu et trop tard face à un effondrement d'un tiers de la demande mondiale.



En 2014, les prix étaient autour de 114 dollars.