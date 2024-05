Le centre commercial de la CNPS à N'Djamena : Bientôt prêt à ouvrir ses portes !

Situé dans le 2ème arrondissement de N'Djamena, plus précisément à Klemat, ce centre commercial moderne est appelé à devenir un véritable hub commercial et de loisirs pour la population tchadienne. D'une superficie totale de 5 étages, il regroupera divers espaces et services, notamment des boutiques, des supermarchés, des salles de réunion, des blocs sanitaires publics, des cafétérias, des discothèques, des salles de sport et des cinémas.