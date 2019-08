Le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé séjourne au Japon

Le Président de la République, Faure Essozimna GNASSINGBE, est arrivé ce dimanche 25 août 2019 au Japon où il participera à la septième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD7).



Cette rencontre de haut niveau qui s’ouvre la semaine prochaine à Yokohama est organisée à l’initiative du gouvernement japonais conjointement avec les Nations unies, l’Union africaine et la Banque mondiale.



Le Président de la République aura, pour la circonstance, des entretiens avec plusieurs personnalités japonaises, notamment le Premier ministre Shinzō Abe.



Le séjour de la délégation présidentielle sera également consacré à des rencontres de promotion des opportunités d'investissement, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement (PND).



A cet égard, le Togo organise ce 26 août à Yokohama, en prélude à la TICAD7, un business forum portant essentiellement sur les projets structurants du PND tels que l’agriculture, les infrastructures, le commerce, l’énergie, l’économie numérique et la logistique.



Le Togo entretient avec le Japon d'excellentes relations d’amitié et de coopération. Le gouvernement japonais accompagne notre pays dans la mise en œuvre de sa politique des grands travaux d’infrastructures, d’élaboration de la cartographie numérique et la lutte contre la pauvreté.