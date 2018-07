Le chef de l’Etat togolais attendu au 10ème Sommet du groupe des BRICS à Johannesburg

Le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, participe au 10è sommet du groupe des BRICS et de l’Afrique qui s’ouvre le 25 juillet 2018 à Johannesburg en Afrique du Sud. Le Groupe des BRICS est composé du Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Il y représentera en sa qualité de Président en exercice, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).



Cette rencontre internationale prévue pour trois jours a pour thème «Les BRICS en Afrique : collaboration pour une croissance incluante et une prospérité partagée dans le cadre de la 4è révolution industrielle».



Au cours des travaux, les leaders des pays membres du BRICS à savoir le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud et certains de leurs pairs africains vont également discuter des nouvelles mesures de lutte contre le protectionnisme conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).



Le Président Faure Gnassingbé, chantre du libre-échange continental, prendra part activement aux sessions de mise en place d’un cadre formel de coopération entre le BRICS et l’Afrique et sur les principes de libre-échange entre les deux entités.



En marge des travaux, le chef de l’Etat togolais aura des rencontres bilatérales avec ses homologues des pays membres du BRICS ainsi que le Président turc, invité d’honneur en tant que Président en exercice de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) à ce sommet de haut niveau.