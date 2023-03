Le chef rebelle Noureddine Adam accuse la RCA et le groupe Wagner de chercher à déstabiliser le Tchad

Certains reprochent à votre mouvement rebelle de bénéficier du soutien du Tchad pour renverser le régime du président Touadéra ?



Rire... C’est l’un des talents de ces mercenaires de Wagner que beaucoup ignorent : la diffamation et les fausses informations. Ils contrôlent aujourd’hui plus de la moitié des médias nationaux, et c’est eux qui dictent leur loi. Qui paie, commande. Si la CPC avait réellement bénéficié du soutien d'un pays voisin, et encore moins du Tchad comme on le raconte, Touadera ne serait plus au pouvoir aujourd'hui. On parlerait de lui au passé. Nous n'avons rien à prouver en termes de notre capacité à faire face à la horde de mercenaires de Wagner et aux FACA. Ces accusations diffamatoires, une fois de plus, viennent saboter tous les efforts que fournissent les autorités tchadiennes dans le cadre de la feuille de route de Luanda, signée entre le pouvoir de Bangui et la CPC.



La preuve en est que le coordinateur général, François Bozize, et certains chefs de groupes armés sont sous le contrôle des autorités tchadiennes. Si le Tchad était complice de la CPC, Maxim Mokom, l'un de ses chefs, ne serait pas envoyé à la Cour pénale internationale. Ceci témoigne non seulement de la bonne foi des autorités tchadiennes, mais surtout de la collaboration sincère avec le pouvoir de Bangui, qui en retour le paie en monnaie de singe.



Propose recueillis par Djimet Wiche.