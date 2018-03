Le conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tient a Djibouti une session d'initiation pour ses membres nouvellement élus et réelus

Addis Abéba, le 26 mars 2018 : Le Conseil de paix et de sécurité a ouvert sa session d’initiation, ce jour 26 mars 2018, a Djibouti. La séance d’ouverture de la session a été rehaussée de la présence du Ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Djibouti, Son Excellence Mahmoud Ali Youssouf. La cérémonie d’ouverture a été marquée également par les allocutions du Président du Conseil de paix et de sécurité pour le mois de mars 2018, l’Ambassadeur Zackariaou Maiga de la République du Niger, et du Commissaire à la Paix et à la Sécurité, l’Ambassadeur Smail Chergui.

