Le déficit de femmes en Chine affecte le monde entier

Le déséquilibre entre les sexes en Chine nourrit la traite des femmes étrangères issues de milieux modestes qui, kidnappées ou amadouées, finissent dans ce pays, où elles sont contraintes de se prostituer ou de se marier pour devenir ensuite des esclaves.



Les trafiquants « arrangent de plus en plus de mariages forcés et frauduleux de femmes et de filles d’Asie du Sud, d’Asie du Sud-Est, d’Asie du Nord et d’Africaines avec des hommes chinois », dénonce le rapport de 2019 sur la traite des personnes* publié par le département d’État des États-Unis.



La Chine compte 34 millions d’hommes de plus que de femmes, sur une population totale de 1,4 milliards de personnes. L’écart des sexes prend de l’ampleur chez les personnes en âge de se marier. En 2018, la Chine recensait 280 hommes de 15 à 29 ans pour 100 femmes du même âge, soit une proportion de 3 contre 1, indiquent les Nations unies.



Cette disparité devrait s’aggraver d’ici 2026, et le déséquilibre devrait durer encore pendant plusieurs dizaines d’années.