Le deuxième cycle d'octroi de licences en Ouganda : une opportunité de rejoindre la prochaine frontière pétrolière et gazière de l'Afrique

Parmi les rares cycles de licences en cours sur le continent cette année figure le deuxième cycle de licences en Ouganda, annoncé par le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales l'année dernière. La date limite de dépôt des candidatures sur les cinq blocs proposés dans l'Albertine Graben est fixée au 30 septembre 2020.

Les superficies proposées sont devenues encore plus attrayantes depuis que Tullow Oil a annoncé la vente de la totalité de sa participation dans le projet de développement du lac Albert au début de cette année à Total. L'accord met fin à un différend de longue date sur la taxe sur les gains en capital avec les autorités ougandaises et ouvre la voie au développement en amont de 200 000 b / j par Total et CNOOC, ainsi qu'une raffinerie de pétrole et un oléoduc d'exportation vers la Tanzanie.

Alors que Total et CNOOC développent des milliards de barils de réserves prouvées de pétrole près du lac Albert, le gouvernement s'est engagé à attirer davantage d'investissements dans le développement de son potentiel d'hydrocarbures à travers le deuxième cycle de licences.

La compagnie nationale, UNOC, invite également les entités intéressées à établir un partenariat de coentreprise et à participer au cycle de licences afin d'obtenir un permis d'exploration. Toutes les sociétés d'exploration et de production qui ont fait leurs preuves dans l'exploitation de licences d'exploration pétrolière sont éligibles à une telle coentreprise avec l'UNOC. Les directives de proposition de coentreprise sont accessibles après l'envoi du profil de la société intéressée et d'une procuration à jvexploration@unoc.co.ug. Les propositions de coentreprise devront être soumises au plus tard à 17 h, heure locale, le 24 juillet 2020.

« Les partenariats entre les compagnies pétrolières nationales et les compagnies pétrolières internationales sont une excellente occasion de réussir les transferts de compétences et de technologie. L'appel à de tels partenariats de coentreprise en Ouganda est un exemple clair de la vision ambitieuse et inclusive de l’UNOC et du gouvernement. L’Ouganda compte une jeunesse talentueuse et formée, désireuse de participer au développement du secteur des hydrocarbures du pays, et les partenariats sont la voie à suivre pour y parvenir », a déclaré Nj Ayuk, président de la Chambre africaine de l’énergie.

La Chambre africaine de l'énergie encourage toutes les sociétés d'exploration et de production éligibles en Afrique et à l'étranger à participer à ce cycle de licences et à former des coentreprises avec l’UNOC. Il s'agit d'un moyen éprouvé pour développer à la fois du contenu local en apportant une expertise et des capitaux clés en Ouganda, mais aussi pour entrer efficacement dans une province riche en hydrocarbures en s'associant directement avec la compagnie pétrolière nationale.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/ugandas-seco...