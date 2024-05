Le festival Uni Vers Vert du 15 au 18 mai 2024 pour fédérer autour de la lutte contre le réchauffement climatique

Grâce au soutien dans l’Institut français au Tchad, M’Res a pu mettre sur pied cet évènement qui est la synthèse de ses deux ambitions : faire du slam un art majeur au Tchad et conduire des actions de sensibilisation à la protection de l’environnement. Le Directeur artistique d’Uni Vers Vert considère effectivement que le gouvernement n’est pas le seul garant de la lutte contre le réchauffement climatique et de la persévération de la biodiversité et que chacun peut y participer par des actions concrètes. C’est pourquoi l’artiste a également souhaité profiter du festival pour mener des activités de reboisement dans les écoles.



Mbainaissem Re-Hadjim Serge alias M’res est un artiste polyvalent et engagé qui marie le slam et le rap. Il a participé à différents festivals et compétitions tels que Ndjam s’enflamme en slam et Ndjam hip hop, et est aujourd’hui membre du collectif Toumaï Rap et secrétaire général du collectif Tchad Slam. Particulièrement engagé, il est à l’initiative des projets « Un élève, un arbre » et « Du Slam-Poésie au Service de l’environnement ».

Uni Vers Vert espère donc réunir les Tchadiens autour d’un moment de partage, mêlant art et engagement citoyen.