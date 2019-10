Le fondateur d’Alibaba, le chinois Jack MA sera à Lomé en novembre

Lomé - Le richissime homme d’affaires chinois et fondateur de l’entreprise « Alibaba », Jack Ma est annoncé à Lomé le 14 novembre prochain, dans le cadre d’une rencontre inédite avec de jeunes leaders et entrepreneurs togolais et africains.



Cet évènement exclusif, organisé par la Présidence togolaise, sera animé par la ministre togolaise en charge du numérique Cina LAWSON. Ce sera un rendez-vous du donner et du recevoir entre les jeunes leaders de demain et Jack Ma, qui est l’un des modèles de réussite en terme d’entreprenariat et dont l’entreprise pèse aujourd’hui 480 millions de dollars en bourse.



Les participants à cette rencontre inédite à Lomé seront triés sur la base de leurs expériences, explique le comité d’organisation. Les inscriptions sont ouvertes en ligne dès ce mercredi 30 octobre 2019 sur meetprfaure.tg.



L’arrivée du géant chinois du E-commerce au Togo, fait suite à une invitation qui lui a été adressée par le gouvernement togolais. Le Togo, particulièrement son président a noué une relation très particulière avec l’homme d’affaires chinois.



Des fonctionnaires de l’administration togolaise ainsi que des jeunes entrepreneurs ont depuis septembre 2018, après la visite du Président Faure GNASSINGBE sur le Campus Xixi d’Alibaba à Hangzou dans la province de Zhejiang en Chine, effectué des missions et pris part à des sessions de formation organisées par le groupe Alibaba.



Sa venue à Lomé est ainsi une preuve du raffermissement des liens avec le pays et en particulier avec le premier dirigeant Togolais. Raison de plus, que la rencontre entre l’homme d’affaire et les leaders jeune togolais se fera en présence du chef de l’Etat.



Rappelons que Jack MA a quitté il y a un an les rênes de sa société pour se consacrer désormais à l’action philanthropique à travers la « Jack Ma Foundation », la « Paradise Foundation », ainsi que la défense des ODD des Nations Unies.