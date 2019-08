Le général tchadien Oumar Bikimo élevé au rang d’Officier de l’ordre national du Mali

Le commandant adjoint sortant de la Force conjointe du G5 Sahel, le général de division Oumar Bikimo du Tchad, a été élevé vendredi 16 août 2019 au rang d’Officier de l’ordre national du Mali à titre étranger, a indiqué la Force G5 Sahel.



Il a reçu cette distinction au ministère de la défense et des anciens combattants, au nom du président de la République Ibrahim Boubacar Keita, des mains du secrétaire général du MDAC.



Commandant des Forces armées tchadiennes déployées en 2013 au Mali, cette décoration du général tchadien Oumar Bikimo témoigne la reconnaissance du Mali pour son engagement, ses sacrifices pour la paix et la sécurité au Mali et dans la bande sahélo saharienne. Elle symbolise aussi la reconnaissance du peuple malien aux Forces armées tchadiennes qui ont combattu pour le Mali.



Le général Bikimo a exprimé sa gratitude aux autorités maliennes pour sa distinction. Il a souhaité la paix à tous les Maliens et la pérennité de la coopération entre le Mali et le Tchad.



La Médaille de l’Officier de l’ordre national du Mali s’ajoute aux autres distinctions du général Oumar Bikimo notamment le Commandeur de la médaille de reconnaissance de la CEMAC, le Commandeur de la médaille de reconnaissance du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Afrique Centrale, la Médaille commémorative de la CEDEAO, la Médaille de la Croix du Mérite Militaire de la France.