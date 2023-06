Le gouvernement malien demande le retrait immédiat de la MINUSMA

Le ministre Diop a souligné que le gouvernement malien était prêt à coopérer avec les Nations Unies malgré cette demande de retrait. Il a prononcé ce discours lors de l'examen du rapport trimestriel du Secrétaire général de l'ONU sur la situation au Mali, lors d'un débat public qui s'est tenu à New York.



Le Tchad, qui contribue avec un contingent important à la MINUSMA, est également impliqué dans cette situation.



Cette demande de retrait de la MINUSMA par le gouvernement malien suscite des interrogations quant à l'impact que cela pourrait avoir sur la situation sécuritaire et la stabilité du pays. La MINUSMA a joué un rôle essentiel dans les efforts de stabilisation et de maintien de la paix au Mali depuis sa création en 2013.