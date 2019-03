Le groupe UBA lance officiellement ses opérations bancaires au Royaume-Uni

Londres, le 1er mars 2019: Trois semaines après le lancement par le groupe UBA de sa filiale au Mali, la ville financière mondiale de Londres a accueilli jeudi 28 février 2019 un rassemblement des dirigeants de haut niveau des secteurs privé et public, alors que la nouvelle franchise de UBA, UBA Royaume-Uni (UBA R-U), est officiellement née avec de grandes attentes.



Lors de la cérémonie haut de gamme qui s'est tenue dans le prestigieux Shard de Londres, UBA R-U a été formellement présentée aux chefs d’entreprise d’Europe et d’Afrique avec l’engagement du Groupe UBA de sa préparation à renforcer le dynamisme des échanges commerciaux entre l’Europe et l’Afrique.



Le lancement officiel fait suite à l’octroi de l’agrément de banque de grande clientèle par l’Autorité de Régulation Prudentielle (PRA) et de l’Autorité de Bonne Conduite Financière (FCA) à UBA R-U pour effectuer des opérations bancaires au Royaume-Uni.



Avec ce lancement, le groupe UBA consolide son unique positionnement en tant que la première et seule institution financière de l’Afrique subsaharienne avec des opérations bancaires au Royaume-Uni et aux États-Unis, renforçant ainsi sa solide réputation de banque africaine de référence à l’échelle mondiale, Africa’s global bank, facilitant les échanges et les flux de capitaux entre l’Afrique et le reste du monde.



S’exprimant lors de l’événement, le Président du Groupe UBA, Tony Elumelu, a fait part de l’enthousiasme suscité au sein du groupe par l’agrément accordé par les autorités de régulation compétentes du Royaume-Uni à UBA pour renforcer ses opérations et réaliser son aspiration de participer à la croissance des flux commerciaux et des investissements entre l’Afrique et l’Europe.



“Le renforcement de nos activités au Royaume-Uni est très opportun et mutuellement bénéfique pour les entreprises africaines et européennes, ainsi que pour les gouvernements respectifs. Les gouvernements britannique et européens, recherchant de nouvelles mesures améliorées pour développer leurs relations commerciales avec l’Afrique, nous sommes enthousiastes quant à notre positionnement et à nos capacités à accompagner les entreprises et les institutions gouvernementales à réaliser ces aspirations ambitieuses, qui, à notre avis, sont pertinentes pour la croissance durable des deux continents“.



M. Elumelu a exprimé sa grande satisfaction car UBA vit son mantra de banque africaine de référence à l’échelle mondiale, Afica’s global bank, et se positionne pour soutenir les investisseurs dans les principaux centres financiers à travers le monde.



S’exprimant également lors de l’événement, Kennedy Uzoka, Directeur Général du Groupe, a déclaré: “Le Groupe UBA est la passerelle la plus efficace facilitant aux entreprises et aux institutions européennes l’accès à l’Afrique, étant donné l’étendue du réseau de la banque sur la plupart des marches à impact du continent et sa connaissance approfondie de l’environnement des affaires en Afrique. Selon lui, “simultanément, nous répondons aux besoins en échanges et en capitaux de nos clients africains, qui recherchent une exposition aux marchés européens. Avec le renforcement des opérations de UBA R-U, nous sommes ravis de renforcer notre soutien aux clients existants tout en offrant aux nouveaux clients le moyen de traiter efficacement leurs transactions transfrontalières via le réseau du groupe UBA”.



De son côté, le DG de UBA R-U, Patrick Gutmann, a déclaré: “Nous nous trouvons maintenant sur des bases plus solides, car l’agrément de PRA et de FCA pour un modèle commercial renforcé nous donne l’opportunité de renforcer notre capital et notre bilan, ainsi que le réseau du groupe UBA en Afrique dans son ensemble. Nous souhaitons la bienvenue à nos clients existants et à nos nouveaux clients dans ce nouveau monde d’opportunités sans frontières, alors que nous mettons la créativité au service de nos clients pour répondre à leurs besoins en matière de transactions internationales”.



Parmi les invités présents, figurent le Président du Groupe Dangote, Alhaji Aliko Dangote; le Président d’Afreximbank, Dr. Benedict Oramah; S.E. Shaukat Aziz, ancien Premier ministre du Pakistan; Rt. Lord Anthony Tudor St. John, Membre de la Chambre britannique des lords et membre du comité exécutif d Groupe Parlementaire Multipartite pour l’Afrique, etc.



L’événement était riche en divertissements et l’un des principaux artistes africains, Dbanj, s’y est produit à l’admiration de nombreux invités dont la vedette, Whiz Kid.





United Bank for Africa Royaume-Uni, ancien UBA Capital Europe, offre une gamme complète de produits de trésorerie, de gestion de trésorerie, de correspondance bancaire, de crédit aux entreprises et de dépôts de grande clientèle aux professionnels et aux contreparties éligibles. En outre, UBA R-U offre toutes formes de financement structuré et de financement du commerce; d’émission, d’acceptation, de confirmation et de refinancement de lettres de crédit de différentes variations, y compris les lettres de crédit stand-by.