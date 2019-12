Le ministère des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale participera au Forum mondial de l’énergie à Abu Dhabi

Dans le cadre de l’initiative de « l’Année de l’investissement » en Guinée équatoriale, qui vise à stimuler les investissements en Guinée équatoriale et dans les principales économies africaines productrices de pétrole et de gaz, le ministre des Mines et des Hydrocarbures S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima participera au Forum mondial de l’énergie de l’Atlantic […]

Dans le cadre de l’initiative de « l’Année de l’investissement » en Guinée équatoriale...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...