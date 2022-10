AFRIQUE Le ministre des Hydrocarbures du Congo reçoit un prix pour l'ensemble de sa carrière

Alwihda Info | Par APO - 26 Octobre 2022



La conférence 2022 de l'African Energy Week reconnaît et célèbre l'engagement de S.E. Bruno Jean-Richard Itoua, Ministre des Hydrocarbures de la République du Congo, à promouvoir le développement socio-économique et à éradiquer la pauvreté énergétique en Afrique grâce à une utilisation maximale des ressources pétrolières et gazières du continent.

Bruno Jean Richard Itoua, ministre des hydrocarbures de la République du Congo et président de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) en 2022, était l'un des cinq lauréats du prix Mohammad S. Barkindo pour l'ensemble de sa carrière lors de l'édition 2022 des African Energy Awards, qui s'est déroulée pendant l'African Energy Week (AEW) du 18 au 21 octobre au Cap.



Le prix Mohammad S. Barkindo Lifetime Achievement Award récompense les entreprises, les organisations, les projets et les personnes qui contribuent au succès du marché de l'énergie en Afrique. Bruno Jean-Richard Itoua a été sélectionné par un panel de juges, dont des représentants de Rystad Energy - un cabinet d'études de marché de l'énergie de premier plan au niveau mondial - et le conseil consultatif de la Chambre africaine de l'énergie (AEC), Le fait d'avoir été désigné comme l'un des lauréats de 2022 est un témoignage fort du dévouement du ministre et de ses réalisations exceptionnelles pour stimuler la croissance du marché de l'énergie au Congo, assurer la sécurité énergétique mondiale et l'expansion économique sur le continent africain grâce à un développement et une exploitation optimaux des ressources pétrolières et gazières.



En tant que Ministre des Hydrocarbures de la République du Congo, S.E. Bruno Jean-Richard Itoua a maximisé l'industrie à travers la mise en place d'une série de réformes politiques et de campagnes d'expansion en amont, en milieu et en aval, telles que le Plan Directeur du Gaz, ainsi que des programmes de contenu local et de renforcement des capacités visant à stimuler l'ensemble du secteur des hydrocarbures du pays d'Afrique centrale pour la croissance du produit intérieur brut et la sécurité énergétique.



En conséquence, le Congo est en passe de devenir l'un des prochains pays à rejoindre la liste des producteurs africains de gaz naturel liquéfié (GNL) grâce à des développements massifs de GNL, tels que le projet gazier de Litchendjili, actuellement en cours, et faisant du pays non seulement une puissance régionale en matière d'énergie propre mais aussi un centre gazier mondial.



Avant d'occuper son poste actuel de Ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itou a été Directeur Général de la Société Nationale des Pétroles du Congo et Conseiller pour les Hydrocarbures, les Mines, l'Energie et l'Hydraulique auprès du Président Denis Sassou Nguesso, où il a mené des réalisations significatives en matière d'exploration, de production et de monétisation des hydrocarbures au Congo.



En tant que président de l'OPEP, le ministre continue de démontrer son engagement à assurer la sécurité énergétique mondiale, la stabilité des marchés du pétrole et du gaz et à faire en sorte que la pauvreté énergétique disparaisse sur tout le continent africain d'ici 2030.



Sous la direction de Bruno Jean-Richard Itoua, les pays producteurs de pétrole et les membres de l'OPEP ont, en 2022, maximisé la résilience du marché face aux défis de l'industrie, notamment la transition énergétique, la guerre russo-ukrainienne et les impacts négatifs de la pandémie de COVID-19 sur l'économie mondiale. Le ministre milite fortement en faveur d'une transition énergétique panafricaine et de l'unité entre les décideurs politiques africains, les entreprises énergétiques, les investisseurs et les acteurs du marché afin d'accélérer le développement et l'adoption de politiques et de solutions locales pour relever les défis locaux si l'Afrique veut sortir 600 millions de ses habitants de la pauvreté énergétique tout en fournissant à 900 millions d'entre eux un accès à une cuisine propre.



« La Chambre approuve et soutient fermement la sélection de Bruno Jean-Richard Itoua comme l'un des lauréats du prix Mohammed S. Barkindo pour l'ensemble de sa carrière lors d'AEW 2022. Grâce à son dévouement, le Congo et l'industrie pétrolière et gazière africaine sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors que le continent cherche à maximiser l'exploitation de ses vastes ressources en hydrocarbures, des leaders tels que Bruno Jean-Richard Itoua seront essentiels pour conduire l'expansion du marché de la prochaine génération », déclare NJ Ayuk, le président exécutif de l'AEC.





