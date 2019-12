Le ministre tchadien de la défense en mission au Mali

Le ministre délégué à la Présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et des victimes de guerre, général Mahamat Abali Salah, est arrivé lundi à Bamako, dans la capitale du Mali.



A la tête d'une délégation militaire de haut niveau, le ministre doit "discuter d'un certain nombre de dossiers de sécurité avec les autorités militaires sur des questions liées à la région et à la lutte contre le terrorisme", selon son département ministériel.



Arrivé dans la nuit du lundi, le ministre a été accueilli à l'aéroport par son homologue malien.