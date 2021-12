Le ministre tchadien des Affaires étrangères en visite de travail en Russie

Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Cherif Mahamat Zene, est arrivé lundi à Moscou, en Russie, dans le cadre d’une visite de travail de 48 heures.



L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad en Fédération de Russie, Mahamoud Adam Bechir et ses collègues du groupe des ambassadeurs africains accrédités à Moscou, ont réservé ce 6 décembre un accueil au ministre.



Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'entretiendra demain avec son homologue tchadien Cherif Mahamat Zene.



"Il est prévu d'examiner les questions des relations russo-tchadiennes, de discuter de l'intensification de l'interaction bilatérale, de renforcer le dialogue politique et les liens commerciaux et économiques", précise le ministère russe des Affaires étrangères.



L'échange sera approfondi à l'agenda international et régional avec un accent sur le règlement des conflits sur le continent africain, ainsi que la consolidation des efforts pour contrer la menace terroriste dans la région du lac Tchad et la région saharo-sahélienne.



"Nous supposons que la prochaine visite de Cherif Mahamat Zene contribuera à l'expansion de la coopération mutuellement bénéfique entre nos pays", souligne Mme. Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.